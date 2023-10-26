ضبط 624 علبة بلوبيف مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ تموين الإسكندرية وجهت ضربة قوية للمتلاعبين بالمنتجات البترولية المحظور تداولها في مخزن بدون ترخيص، وجرى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بأسواق الإسكندرية.

تعليمات مشددة بالرقابة على الأسواق

وأشار «القلش» إلى أنه بناءً على توجيهات، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية في المديرية، بمطاردة المتلاعبين بالأسواق والمخالفين للقوانين المنظمة لبيع المنتجات البترولية، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 3 آلاف لتر سولار

وأوضح أنّ إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، مدير التجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، شن حملة تموينية بنطاق الإدارة، وأسفرت عن الآتي:

- ضبط 3 آلاف لتر سولار في مخزن دون ترخيص من الجهات المختصة، يبيع المواد البترولية المدعمة المحظور تداولها، وجرى التحفظ على المضبوطات.

- ضبط مخزن تابع لسوبر ماركت لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وجرى مصادرة 624 علبة بلوبيف لحم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على الحيازة، والتحفظ على 276 كجم جبن رومي متغيرة الخواص، وجرى سحب عينة لإرسالها للمعامل المختصة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

- ضبط سوبر ماركت يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى مصادرة 20 كجم كبدة مقطعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 500 كجم زيتون مخلل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 121 طبق كلاوي وزن الطبق 500 جرام، 17 طبق سوسيز وزن الطبق 500 جرام، 17 طبق فراخ وزن الطبق 500 جرام، 6 أطباق جمبري وزن الطبق 500 جرام.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.