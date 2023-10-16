تحرير 10 محاضر تموينية في حملة مكبرة على المخابز البلدية بالبحيرة

شنت إدارة تموين النوبارية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراقبة الأسعار داخل الأسواق، طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالمحافظة

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية كالتالي:

- 5 محاضر نقص وزن حتى 18 جراما في الرغيف الواحد.

- 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- محضران عدم نظافة أدوات العجين، وأرسلت للمديرية لتحصيل الغرامات المالية المستحقة عليهم.

تشديد الرقابة على السلع التموينية

تشكلت الحملة التموينية برئاسة أيمن السخاوي مدير الإدارة، وعضوية أحمد شوغي مأموري الضبط القضائي، كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على السلع الغذائية داخل المعارض والوقوف على جودة المنتجات التي تقدم للمستهلك.

وشهد مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.