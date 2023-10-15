ضبط سجائر مجهولة وأغذية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام، والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

سجائر مجهولة المصدر

وأشار القلش، إلى أن إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط محلين سوبرماركت، لقيامهم بحيازة سجائر مجهولة، وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط الآتي:

- عدد 1250 فلتر سجائر مجهولة المصدر.

- عدد 280 علبة سجائر مجهولة المصدر.

- عدد 270 علبة بسكويت منتهية الصلاحية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

لا تهاون في صحة المواطنين

وأضاف محمود القلش، إن حملات الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية مستمرة بشكل دوري على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمصانع والشركات والمخازن لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمخالفين وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وصحتهم، ولن تتهاون مديرية التموين مع أى مخالف أو متلاعب سواء برفع الأسعار أو بعرض منتجات غذائية مجهولة المصدر.