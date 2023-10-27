هل شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟.. عضو «المجلس» يوضح

أكد الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أنّ الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتهى إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وقال حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور صاحبه قرار آخر، وهو منح العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني بنحو 200 جنيه، مؤكدًا أنّ التطبيق سيكون بداية من شهر يناير المقبل 2024.

وأوضح، أنّ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص ورفعه إلى 3500 جنيه، سيكون دون استثناءات، إذ إن كل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ملزمة بتطبيق الحد الأدنى وكذلك العلاوة الدورية 200 جنيه.

علاوة دورية 200 جنيه للقطاع الخاص

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أنّ الحد الأدنى للأجور ارتفع 3 مرات في عامين للعاملين في القطاع الخاص، وهو أمر غير مسبوق، حيث تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

واستكمل «حمدي»، أنّ زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.