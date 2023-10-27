التفاصيل الكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. لا استثناءات

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بادرة طيبة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، في ظل تزايد الأسعار لوجود أزمات اقتصادية عالمية.

قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى في القطاع الخاص

أضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن القائمين على القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بما أقره المجلس القومي للأجور من زيادة وتطبيق العلاوات السنوية الدورية بشكل منتظم، مشيدا بجهود الدولة في الاهتمام بمحدود الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته الأساسية له ولأسرته.

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن اليوم، المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.

شمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه.

موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص

حدد المجلس القومي للأجور أول يناير لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاء بنسبة 100% عن العام الماضي، ويستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.