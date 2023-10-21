وظائف شاغرة في القطاع الخاص بالغربية.. الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة العمل، عن وجود فرص عمل خالية داخل عدد من المصانع والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري، في 12 محافظة ومنها محافظة الغربية.

الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف

وتستعرض «الوطن» الوظائف الشاغرة في محافظة الغربية، والشروط المطلوبة والأوراق المطلوبة.

- مخبز التوحيد.

- العنوان: قطور - المحطة - المحلة الكبرى، الرقم التأميني 245049، موبايل 01090308063، مطلوب 5 عمال بدون مؤهلات، على أن يكون السن 20 عاما فأكثر من الجنسين.

- فاست فودز إيجيبت

العنوان: سمنود - الغربية، الرقم التأميني 2806084، موبايل 01223636196، مطلوب 2 عامل بوفيه و2 عامل نظافة و2 سائق، و10 عمال تعبئة وتغليف، ولا يشترط مؤهل.

- مصنع السماء للملابس الجاهزة

العنوان: قطور المحطة المحلة الكبرى - الغربية، الرقم التأميني 2532552، هاتف 0402444666، مطلوب 10 عمال أرضية، و5 عمال أوفر، و5 عمال سنجر، 2 مشرف، مؤهل عالٍ أو متوسط، السن من 25 حتى 40 عاما، من الجنسين.

تنظيم ملتقيات للتوظيف بالمحافظات

وأعلنت وزارة العمل، في بيانها، أن توفير فرص العمل تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.