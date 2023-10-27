أخبار فلسطين بعد 20 يوما من العدوان.. أحياء غزة تتحول إلى تراب (فيديو وصور)

لا تزال أخبار فلسطين وما يحدث في غزة حديث الساعة نظرا لاستمرار العدوان الإسرئيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، وتحول عدد كبير من الأحياء إلى ركام نتيجة القصف المتواصل، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ.

قصف أحياء سكنية بالكامل في قطاع غزة

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية صورًا من القمر الصناعي MAXAR تظهر الدمار الهائل الذي طال الأحياء السكنية في غزة منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

ويظهر في الفيديو أحياءً كاملةً مُحيت في غزة وأصبحت كومة ترابٍ، كما تُظهر مشاهد أخرى مناطق واسعة من غزة تعرضت للدمار نتيجة للقصف المتواصل من قوات الاحتلال.

وتجاوز شهداء فلسطين 5000 شخص بينهم نساء وأطفال في قطاع غزة، بينما تجاوز المصابين 10 آلاف شخص.

وتتعرض غزة لعدوان غاشم من الاحتلال والذي يمنع الكهرباء والمياه عن القطاع، فيما وصفه كثيرون بأنه جريمة حرب.

واتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال باستخدام ذخائر محرمة دوليًا في قطاع غزة ومنها الفسفور الأبيض والذي يعتبر استخدامه من جرائم الحرب.