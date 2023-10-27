أستاذ سياسة: الرئيس السيسي لم يدخر جهدا في توضيح موقف مصر تجاه فلسطين

قال دكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية، إنّ الرئيس السيسي لم يدخر جهدا في إظهار رفض مصر والمصريين لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وعبر عن ذلك في أكثر من محفل سواء كان قمة القاهرة للسلام أو خلال لقائه الرئيس الفرنسي.

عدم السماح بتهجير الفلسطينيين

وأضاف الريس، لـ«الوطن» أنّ الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي على عدد من النقاط أبرزها، عدم السماح بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وما يعنيه ذلك من تصفية القضية وضرورة مجابهة الوضع الإنساني المتردي داخل قطاع غزة، إضافة إلى إدانة استهداف المدنيين من الجانبين، مؤكدا ضرورة تجنب الاجتياح البري لتفادي قتل المزيد من المدنيين.

السعي للوصول لحل عادل في القضية الفلسطينية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنّ الدور الذي تقوم به مصر في الفترة الأخيرة من أجل الوصول إلى حلٍ عادل في القضية الفلسطينية، يحظى باهتمام كبير من العالم كله، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال الاتصالات الدولية التي يتلقاها السيسي بشكل يومي تقريبا.