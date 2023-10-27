وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتمكين المرأة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف جهود وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.

بداية ظهور مصطلح حقوق الإنسان

وقالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان «حقوق الإنسان»، تناولت شرح فكرة مبسطة عن تعريف حقوق الإنسان وبداية ظهور مصطلح حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام واهتمام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على الآثار المدمرة للإدمان بالمجتمع، والثانية بعنوان «حب الوطن من الإيمان»، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان، وعُقدت الندوتان بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

تعريف السيدات بالمبادرات الرئاسية

وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حي ثان الزقازيق نظمت ندوة عن تعريف السيدات بالمبادرات الرئاسية و100 مليون صحة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق العلاج والوقاية من الأورام وكيفية الاهتمام بصحة المرأة والأسرة وذلك بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس السيسي ترعى حقوق المرأة، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.