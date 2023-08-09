حزب الجيل: الدستور المصري يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

قالت مونيكا وليم مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مهم جدا، مشيرةً إلى أن الدستور المصري يضمن تفعيل هذا المبدأ.

مصر اتخذت خطوات مهمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأضافت مونيكا وليم خلال حوارها مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني: «تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ضرورة يجب أن يتم البدء في العمل على تحقيقه، ومصر اتخذت إجراءات كبيرة جدا في ضمان تحقيق تكافؤ الفرص، حيث قررت وزارة التخطيط بأنه في كل الهيئات الحكومية والمؤسسات والوزارات استحداث وحدة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة».

مبدأ تكافؤ الفرص لا يعتمد على المساواة بين الجنسين فقط

وتابعت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يعتمد على المساواة بين الجنسين فقط، لكنه تدخلات تنموية في المناطق الحدودية والنائية بالتساوي مع التدخلات التنموية التي تحدث في العاصمة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة والفئات المهمة والأكثر تضررا والفئات الضعيفة.