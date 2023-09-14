«التعليم» تعقد جلسة تشاورية تدريبية عن دور تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص في المديريات والإدارات التعليمية، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان، في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و«رؤية مصر 2030»، التي جرى عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030

أكد الدكتور محمد حسن عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة، والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجا (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، ما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

خطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029

وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية، تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024- 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.

أهداف التنمية المستدامة وتوطينها

وجرى خلال الجلسة التشاورية التدريبية، التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها في محافظات الجمهورية، من خلال «رؤية مصر 2030»، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لـ تمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي»، التي انطلقت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع، ودور المشروعات القومية الكبرى في التنمية، في ظل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».