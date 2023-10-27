وزير الرياضة يشهد افتتاح مونديال «حياة كريمة» بالإسكندرية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حفل افتتاح مونديال حياة كريمة الذي يعد جزءا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتضمن خماسي كرة قدم بنين ومباراة استعراضية لمشروع «ألف بنت ألف حلم»، كما ينفذ المشروع دورات لتعزيز الثقة بالنفس وتنظيم العمل الجماعي لتعليم كرة قدم ضمن برنامج تنمية المهارات الأساسية الذي ينظمه الدوري الإنجليزي، وكذا مشاركة فتيات her world لكرة السلة الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم في الكرة بالمشي والتمرير ضمن خطة تدريب المشروع، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة وتحت إشراف مدربين متخصصين.

افتتاح جدارية الشباب والرياضة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن زيارة الدكتور أشرف صبحي للإسكندرية اليوم شهدت افتتاح عدة مشروعات منها مونديال حياة كريمة وافتتاح الجدارية المهداة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى المدينة الشبابية في أبي قير، ضمن زيارته للإسكندرية، وقد نالت الجدارية استحسان الوزير وأثنى على المجهود المبذول فيها، وأوصى بالحفاظ عليها.

افتتاح وحدة الطب الرياضي

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن «صبحي» افتتح وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية، حيث تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرا إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل على تحويل وحدات الطب الرياضي إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذي يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية.