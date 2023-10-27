وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتنفيذ خطة تطوير الخدمات الحكومية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات بوضع وتنفيذ خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء، وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.

مراكز تقديم الخدمة

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظة المنيا في المتابعة المستمرة لمراكز تقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة، والاطمئنان على سير العمل داخل المراكز التكنولوجية ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، حيث تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدائرة المركز وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتلقي الشكاوى والطلبات من قبل المواطنين ومدى سرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية، موجهًا بضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.

تراخيص المحال

وأكد الدكتور سعيد محمد،رئيس مركز سمالوط، أن خدمة السيارة المتنقلة تعمل على إصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق، ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جاري توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الاعلانات، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.