شروط ومستندات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتسعى دائما ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تتعرض إلى أزمات، وتلك التي يعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها، ما يجعلها تقدم المساعدات المالية من خلال بنك ناصر الاجتماعي التابع لها لبعض الفئات التي تحتاج لذلك.

الفئات المستحقة للمساعدات المالية من بنك ناصر

وجاءت الفئات المستحقة للمساعدات المالية من بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

- أسرة المريض.

- أسرة المسجون.

- الأسرة المعيلة.

- المرأة المهجورة.

- الأرملة.

- أيتام الأبوين.

- المعاقون.

- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها.

- الكوارث.

ـ مشروعات التخرج للطلبة.

الشروط المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر

- أن تكون الأسرة غير قادرة على تلبية احتياجات أفرادها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، بالنسبة للأرملة، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون والأيتام».

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، وعليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- أن تكون الأسرة أو أحد أفرادها تعرض لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

المستندات الأساسية المطلوبة

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بالأسرة تكون سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي يكون معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

- خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- المستندات الأخرى التي تثبت الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.