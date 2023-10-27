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جنود الاحتلال الإسرائيلي يرفعون أعلامهم على خيام الفلسطينيين غرب أريحا

كتب:

أحمد عادل موسى
02:41 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

رفع جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أعلامهم على خيام الفلسطينيين المحاذية لطريق المعرجات، شمال غرب أريحا، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ«وفا»، بأن جنود الاحتلال رفعوا أعلاما إسرائيلية على خيام المواطنين المقيمين في منطقة عرب المليحات، على طريق المعرجات لاستفزازهم.

وفي السياق، نفذ مستعمرون مسيرة أعلام إسرائيلية، عند طريق المعرجات.

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