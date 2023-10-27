السيطرة على حريق محدود في مصنع للولاعات ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد حريق شب في مصنع للولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق في مصنع للولاعات بمنطقة بياض

وشب حريق محدود في مصنع للولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف اليوم، وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق.

5 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد 5 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

من جانبه كشف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب إبلاغ مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة بالحريق، تم التحرك إلى موقع المصنع، وفصل المرافق كإجراء احترازي واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق.

وجرى تحرير محضر بالحادث وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.