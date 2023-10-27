خبير علاقات دولية: سياسة الغرب تغيرت تجاه جرائم إسرائيل في غزة

قال الدكتور أمين سمير، خبير العلاقات الدولية، إنه بعدما كانت الرواية الإسرائيلية الغالبة على الغرب وسياساته خلال الأيام الأولى لحرب غزة، وجدنا تغيرًا في الموقف الغربي والأمريكي تجاه الحرب مؤخرًا نتيجة للممارسات والأفعال والمواقف على الأرض من الجانب الإسرائيلي، والانتهاكات التي لا يزال يرتكبها بحق المدنيين في غزة والحصار الذي يفرضه.

«سمير»: في الأيام الأولى من الحرب كانت الرواية الإسرائيلية الغالبة

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأيام الأولى من الحرب غلبت الرواية الإسرائيلية على الخطاب الإعلامي الغربي والسياسي، وسمعنا كلمات مثل «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، ولكن مع دخول الحرب الأسبوع الثالث وظهور روايات أخرى؛ والمقصود هنا الرواية المصرية والرواية العربية والتي تقول إن القضية الفلسطينية لم تبدأ يوم 7 أكتوبر، ولكن جذورها تمتد إلى قبل 1948 وقبل قرار 181 بالتقسيم.

مصر دائما ما تذكر بفصول هذا الصراع

وتابع خبير العلاقات الدولية، مصر دائماً ما تذكر بفصول هذه الأحداث وهذا الصراع، وفي لقاء الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث الأول عن 5 جولات من الصراع والحروب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 2008 وحتى الآن، بل وفي آخر 3 سنوات فقط وقعت 3 جولات من الحرب متواصلة.