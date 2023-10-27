آلاف الأردنيين يشاركون في وقفات ومسيرات لدعم فلسطين

شارك عشرات الآلاف من الأردنيين في محافظات المملكة كافة، اليوم الجمعة، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مسيرة حاشدة أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، للجمعة الثالثة على التوالي، ضمت آلاف الأردنيين، الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات عبرت عن تضامنهم مع شعبنا، ومع المرابطين في المسجد الأقصى، مؤكدين أن تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد المشاركون أن ما يجري في قطاع غزة ومخيمات، هو جرائم حرب، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه والالتزام بالقرارات الدولية.