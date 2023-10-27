وفد أطباء أوروبي يزور قطاع غزة.. متخصص في علاج إصابات الحروب

استقبل قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وفدًا من الأطباء الأوروبيين للمساهمة في علاج مصابي القطاع، لا سيما في ظل استمرار القصف العدواني لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات ويسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين يوميًا.

قدوم وفد من الأطباء أوروبيين إلى قطاع غزة

ووفقًا لِما ورد في موقع «سكاي نيوز» العربية، فقد دخل وفد من الأطباء الأوروبيين قطاع غزة عبر معبر رفح، والوفد عبارة عن 9 أطباء أوروبيين متخصصين في علاج «إصابات الحروب»، ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة، كما رافق الأطباء، مهندس متفجرات، متخصص في فحص الأجسام غير المنفجرة.

وجرى التنسيق لدخول الوفد الطبي الأوروبي إلى قطاع غزة عبر اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، ومن المتوقع أنّ يجري توزيعهم على مستشفيات محافظة جنوب غزة، بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة، ليبدأوا في تقديم المساعدة والمساهمة في علاج المصابين الذين أغلبهم من الأطفال.

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 10 شاحنات مساعدات إنسانية

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استلامه 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من معبر رفح، وهي عبارة عن 6 شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و4 من الهلال الأحمر المصري، تحتوي جميعها على أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء السماح بدخول أول شاحنة عبر معبر رفح، وحتى الآن، فيما يواصل التحالف الوطني، تجهيز شحنات جديدة من المساعدات.

وذكرت القناة، أنّ منظمة الأغذية العالمي، انتقدت تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال الوقود إلى القطاع، مشيرة إلى أن نقص الوقود يهدد تقديم المساعدات الغذائية لغزة.