«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية لحث المرأة على المشاركة في الانتخابات

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية تحت عنوان «أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية»، والتي تنظها أمانة المرأة المركزية، في مقر الأمانة العامة للحزب.

أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية

وشارك في الندوة الدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المرأة المركزية، ولمياء عفرة، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ورندا العربي، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، والدكتور ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر، وماجد عبد الجواد، أمين المراسم والعلاقات العامة المركزية، وناصر حسان أمين أمانة قسم الجيزة، ومروة محمد محروس، أمينة أمانة المرأة بقسم الجيزة.

وأكد المشاركون في الندوة، ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مشيرة إلى أنّها بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير.

وقال المشاركون في الندوة إنّ أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل.

وتابع: «المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا أصيلًا بالدرجة الأولى، وتأكيد الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار».

وأوضح المشاركون في الندوة، أنّ تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، سيجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، كما يجرى التصويت في جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير المقبل.

وفي نهاية الندوة، وجه المشاركون رسالة لجميع المصريين في الداخل والخارج، المشاركة في الادلاء بأصواتهن بالانتخابات الرئاسية.