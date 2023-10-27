رسائل وتسهيلات «الوطنية للانتخابات» للمصريين بالخارج بشأن انتخابات الرئاسة

رسائل مهمة، كشف عنها المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أن الانتخابات ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وهناك نحو 137 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم، مؤكداً إتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ترصد «الوطن» أبرز الرسائل والتسهيلات، وفق تقرير رسمي:

- الانتخابات ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

- التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.

التصويت ببطاقة الرقم القومي

- يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي.

- يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.

- سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.

القائمة النهائية للمرشحين

- يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج.

- هناك نحو 137 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم.

- المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن.

- الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها.

- الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها.

- يوم 9 نوفمبر سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

- سيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابي.

- التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق.

- الاستحقاقات الحالية تحمل شعار «شارك صوتك هيوصل».

- تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

- إتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

- لأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة «برايل» لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل.