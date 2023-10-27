معرض للمنتجات الحرفية والأجهزة الكهربائية بحي المنتزة في الإسكندرية 

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن جرى إقامة معرض للمنتجات الحرفية والأجهزة الكهربائية بعنوان «المعرض الكبير» والذي أقيم بالصالة الرئيسية بالدور الأول بديوان عام الحي، على هامش سلسلة المعارض التي تهتم بالحرف التراثية والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة والترويج للأجهزه الكهربائية، وتشمل أجهزة منزلية متميزة.

الحفاظ على الحرف التراثية

وأشار رئيس حي المنتزة أول، إلى أن المعرض استمر على مدار 3 أيام وسط إقبال كبير، ونظمته وحدة تكافؤ الفرص بقيادة سحر رمضان وإدارة العلاقات العامة والإعلام أميرة عرفة، وهذه المعارض الدورية من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، لما لها من أهمية تاريخية وهوية مصرية أصيلة.

تفعيل دور المرأة

وأوضحت أميرة عرفة مدير العلاقات العامة والإعلام، أهمية المشاركة بتنظيم مثل هذه المعارض، لما لها من دور فعال وإيجابي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المرأة على الخوض بتجارب حياتية، تمكنها من تفعيل دورها الإيجابي بالمجتمع.