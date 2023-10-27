292 ألف جنيه إيرادات فيلم «فوي فوي» في السينمات خلال 24 ساعة

حقق فيلم «فوي فوي»، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ291 ألفا و712 جنيها، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما، وتضم أفلام «الخميس اللي جاي»، «وش في وش»، «العميل صفر»، «حسن المصري»، «أولاد حريم كريم»، «بيت الروبي»، و«البعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

جاءت حصيلة إيرادات فيلم «فوي فوي»، على مدار 6 أسابيع عرض بالسينمات نحو 27 مليون جنيه، وكان قد جرى اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي في مسابقة جوائز الأوسكار.

قصة فيلم «فوي فوي»

تدور قصة فيلم «فوي فوي»، من خلال حسن، وهو شاب فقير يحلم بالهجرة للخارج يقوم بدوره محمد فراج، ويستغل وجود فريق للمكفوفين يستعد لأداءة مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقائه وينضم للفريق، وتحدث مفاجآت كثيرة، والفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية نقلها الصحفي محمود شوقي، في سلسلة تحقيقات صحفية.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي ومحمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.