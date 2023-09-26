محمد فراج عن ترشيح فيلم «فوي فوي فوي» لجائزة الأوسكار: «مبسوط وممتن»

عبّر الفنان محمد فراج عن سعادته الكبيرة بترشيح فيلم «فوي فوي فوي» لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

محمد فراج يعبر عن سعادته

كتب الفنان محمد فراج قائلا: «مبسوط وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصري اللي أنا فخور بإني جزء منه ڤوى ڤوى ڤوى عشان يمثل بلدي مصر في الأوسكار وينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي».

ووجه الفنان محمد فراج الشكر في هذا الحدث إلى طاقم عمل الفيلم إذ قال، «شكرا لكل طاقم عمل الفيلم وصُنَّاعه.. شكرا لكل من دعم الفيلم.. ومين عارف».

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وطه دسوقي وأمجد الحجار وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال وتم طرحه في دور العرض السينمائية مؤخرًا ومنذ طرحه وهو يحافظ على المركز الأول.