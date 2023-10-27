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«الصليب الأحمر»: أدخلنا فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة

كتب:

منى صلاح
03:57 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الصليب الأحمر

الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر، أنه أدخل فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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