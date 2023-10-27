«الصليب الأحمر»: أدخلنا فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة كتب: منى صلاح 03:57 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 الصليب الأحمر أعلن الصليب الأحمر، أنه أدخل فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. انقسامات داخل مجلس حرب دولة الاحتلال.. ونتنياهو يرفض التوقيع على خطة اجتياح غزة «حرب التجويع».. سلاح إسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب حرب غزة: منافقون لا استثني أحدا أستاذ علوم سياسية: حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد تمتد لعدة أشهر حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة الصليب الأحمر بقلم منى صلاح