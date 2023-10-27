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مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
05:08 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
مندوب مصر بالأمم المتحدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري للبشر وترفض الإبادة الجماعية، وكل البشر متساوون.

ولفت إلى أننا اخترنا الخيار الأصعب لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم حتى لا نكون «شيطانا أخرسا سكت عن الحق»، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تتعامى فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد، حسبما ما عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم محمد عزالدين