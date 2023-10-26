الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في غزة.. وسنصل إلى المحتاجين أينما كانوا

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إخطار الناس بمدينة غزة بأن من سيبقون في منازلهم سيعرضون أنفسهم للخطر، ولكن هذه التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق بالنسبة لمن لا يستطيعون الإخلاء لعدم وجود مكان أمامهم يذهبون إليه أو لعدم قدرتهم على التحرك.

قصف متواصل

وذكرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية تخطر الناس في مدينة غزة بأن من يبقى منهم في منزله يعرض نفسه للخطر، وفي بعض الحالات، يحض الإخطار الناس على التوجه إلى «منطقة إنسانية في المواصي». وبينما تدرك الأمم المتحدة الإشارات الواردة إلى «المنطقة الإنسانية في المواصي»، فهي تنوي تقديم المعونات في أي مكان يوجد الناس المحتاجون فيه.

تحذيرات مسبقة

وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء – إما لأنه ليس لديهم مكان يتوجهون إليه أو لا يعجزون عن الانتقال – فإن التحذيرات المسبقة لا تميز بين أحد. فعندما تُقصف مسارات الإخلاء، وعندما يجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم عالقين وسط الأعمال القتالية، وعندما تغيب المستلزمات التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة وعند غياب الضمانات للعودة، لا يبقى أمام الناس سوى خيارات مستحيلة. فلا مكان آمنًا في غزة.

استمرار النزاع المسلح

وأوضحت أن سير النزاع المسلح في أي مكان يحكمه القانون الدولي الإنساني. وهذا يعني وجوب حماية المدنيين وتأمين الأساسيات التي لا يستغنون عنها للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أم البقاء. كما يعني ذلك وجوب إطلاق سراح الرهائن – كل الرهائن – على الفور ودون شروط.