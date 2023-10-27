رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصادر: إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين في غزة

كتب:

منتصر سليمان
05:14 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

قالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات

وزير خارجية لبنان الأسبق: التاريخ سيسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الصحة الفلسطينية: «أونروا» تقلص عملها في غزة بعد استنفاد احتياطاتها من الوقود

عضو «الشيوخ»: مصر فرضت إرادتها في عبور المساعدات إلى قطاع غزة

خطيب «الأزهر»: جرائم الإسرائيليين في غزة لم تحرك الضمير الإنساني العالمي
بقلم منتصر سليمان