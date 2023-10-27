الصحة الفلسطينية: «أونروا» تقلص عملها في غزة بعد استنفاد احتياطاتها من الوقود

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود، وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 12 شاحنة تحمل مياه وغذاء وإمدادات طبية دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

34% من مستشفيات غزة لا تعمل

وأضحت عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، وأن 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.