مندوب مصر بالأمم المتحدة: الصمت لم يعد خيارا أمام ما يحدث الآن لأهل فلسطين

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن الصمت لم يعد خيارا، فقد طفح الكيل مما يجري الآن لأهل فلسطين، والموقف المطلوب واضح ومباشر ولا يتجاوز التأكيد على أبسط القيم الإنسانية، وأبسط مبادئ القانون الدولي، وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أنه من البديهي عند تفجر التوتر وجولات التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وذلك ليس انحيازا لطرف وإنما لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد وتأكيد قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها على صيانة أبسط حق في ميثاق حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

ولفت أن هذا الحق نسيه المتشدقون بحقوق الإنسان الذين باتوا مع التبريرات التي سمعناها لاستمرار هذه الحرب متواطئين مباشرة في التجاوزات التي نشهدها.