سيمون تشارك في مؤتمر «بهية» للأبطال محاربي السرطان (صور)

اعلنت الفنانة سيمون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشاركتها في مؤتمر مؤسسة «بهية» للأبطال محاربي السرطان.

ونشرت سيمون مجموعة صور أثناء مشاركتها في المؤتمر معلقةً: «من مؤتمر مؤسسة بهية لأبطال محاربي السرطان والتوعية بهية، ويجب أن نعلم أن السرطان داخل الأجساد وأيضا السرطان خارج الأجساد يحاول أن يتفشى، ولكننا سنحاربه ونقضي عليه بإذن الله لأننا أبطال».

نجوم الفن يدعمون مستشفى بهية

وحرص عدد من نجوم الفن مؤخرا على زيارة مستشفي بهية ومريضات السرطان، وكان آخرهم الفنانة رنا سماحة التي نشرت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور من زيارتها للمستشفى ومريضات السرطان معلقة: «من أقرب الأماكن لقلبي بهية وأول زيارة لفرع الشيخ زايد، وأنا سعيدة جدًا إنه الحمد لله وبفضل تبرعاتكم بقى موجود بس لسه محتاج تجهيزات كتير وإنتو قدها».