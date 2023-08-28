سيمون تمازح جمهورها بمحكى القلعة: «نسيتوني ولا إيه؟»

مازحت الفنانة سيمون جمهورها بالقلعة خلال وصلتها الغنائية ضمن فعاليات حفلها الغنائي على مسرح قلعة صلاح الدين بالليلة الرابعة من المهرجان قائلة: «قاعدين ساكتين كده ليه نسيتوني ولا ايه.. يلا نبدأ حفلنا الحلو في المكان الحلو».

فقرة سيمون الغنائية

وتقدم سيمون خلال وصلتها أغنيات تاني تاني، قاعدين سكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، في حاجة كده، اه لو تعرف اغنية الفنانة نجاة الصغير، وطنش تعش، وهواك، والدنيا تروق، وتاكسي، وخاف مني، وبتكلم جد.

كما تقدم أغنيات «مبقاش عندي خلق، وزراعة الفن، واسهر بقى لوحدك، ومش نظرة وابتسامة، وحلوة يا مصر»، على أن تنهي وصلتها الغنائية بتقديم أغنية ميرسي.

حفل اليوم من مهرجان القلعة

يذكر أن الفنان هشام عباس، من المقرر أن يشدو اليوم، رفقة الفنانة سيمون، في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، إذ يقدم عباس خلال وصلته الغنائية أكثر من 14 أغنية من أهم الأغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل.