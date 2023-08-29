سيمون: سعيدة باستقبال الجمهور وحماسهم في حفل مهرجان القلعة

أعربت الفنانة سيمون عن سعادتها باستقبال جمهور لها في حفلها ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ31، مضيفة: «سعيدة جدًا باستقبال الجمهور لي في حفل مهرجان القلعة، لأنّها المرة الأولى التي أقدم فيها حفلا بالقلعة، واخترت أن يكون تقديم الأغاني للجمهور متنوعة ما بين أغنيات هادئة ووطنية وأخرى خفيفة يحفظها الجمهور، وبالفعل تفأجأت بتحمس الجمهور معي خلال الحفل».

سيمون تتحدث عن حفلها بمهرجان القلعة

وأضافت سيمون، لـ«الوطن»، أنّها بمجرد أن علمت أنها ستقدّم حفلًا بمهرجان القلعة، تحمّست بصورة كبيرة، خصوصًا أنّ الحفل مكانه مقام في القلعة، مشيرة إلى أنّ مصر بلد سياحي وبها أماكن سياحية جميلة.

وتابعت: «يجب علينا أن ندعم الفن، فإنني سعيدة بالحالة الإبداعية لوزارة الثقافة والتي تصنع الحدث، كما أنني سعيد بالنقل الحصري لقناة الحياة للحفلات لأنّها أيضاً تبرز السياحة في مصر بشكل مباشر».

حفل سيمون في مهرجان القلعة

قدمت سيمون حالة فنية رائعة ممتزجة بخفة روحها، من خلال برنامج فني ثري ومتنوع جمع بين الأغنيات الشهيرة لها التي قدمتها في التسعينات من القرن الماضي والتي بدأتها بأغنية «تاني تاني» وتبعتها بأغنية «ماشية وساعتي مش مضبوطة»، «خاف مني»، «في حاجة كدا»، «مصر الحلوة»، بخلاف أغنيات الروح الفرفوشة التي كانت قد أطلقتها حديثا وحققت نجاحاً كبيراً من الجمهور ، بخلاف تقديمها أغنية باللغة اليونانية.