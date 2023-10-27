مستندات طلب إضافة المواليد 2023 على بطاقة التموين

أفاد الدكتور علي المصيلحي، وزير الدولة للتموين والتجارة الداخلية، بفتح باب استلام طلبات التقديم على إضافة المواليد لأصحاب بطاقات التموين، محددا فئات معينة، وهي: «أبناء الأسر البديلة، أبناء زوجات الشهداء، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، حاملو كارت الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش تكافل وكرامة».

المستندات اللازمة لتقديم طلب إضافة المواليد

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، المستندات اللازمة للتقديم على طلب إضافة المواليد.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

استمرار فتح باب إضافة المواليد على التموين

وأكدت وزوارة التموين والتجارة الداخلية، أن تقديم طلب إضافة المواليد يكون من خلال إدارات التموين ومكاتبها في المحافظات فقط، مؤكدة بعدم فتح أي رابط لأي منصة حكومية للتقديم على طلب إضافة المواليد، مشددة على ضرورة أن يقوم بتسليم طلب الإضافة هو صاحب البطاقة التموينية أي رب الأسرة، مرفقا به بيانات من الأسر الراغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي تشمل على «اسم صاحب الطلب، الرقم القومي لرب الأسرة، رقم البطاقة التموينية، وعدد أفراد البطاقة، الرقم القومي لجميع الأفراد المراد إضافتهم على البطاقة التموينية».