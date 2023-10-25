«التموين»: انخفاض أسعار بعض السلع حتى 10 جنيهات في الكيلو

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع اليوم مبادرة ضبط الأسعار التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة في كافة سلاسل البيع في القاهرة والمحافظات.

مبادرة ضبط الأسعار

وأضاف متحدث وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن مبادرة ضبط الأسعار تتضمن 7 سلع أساسية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأكد أن المبادرة أثبتت مردودها الإيجابي حيث انخفض أسعار بعض السلع لـ10 جنيهات كاملة في سعر الكيلو الواحد.

مبادرة ضبط الأسعار دخلت أسبوعها الثاني

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن مبادرة ضبط الأسعار دخلت أسبوعها الثاني، بتعاون كبير بين الجهات المعنية منها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.