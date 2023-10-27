منظمة الصحة العالمية: 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة

مع استمرار القصف المتواصل والعنيف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه ما تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، قال ردًا على سؤال حول عدد القتلى في غزة: «حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد».

أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف الإسرائيلي على غزة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فهناك أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها تل أبيب، بعد الهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الجاري.