عشرات الشهداء بعد قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على المخيم

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مراسلها، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 7415 شهيدا، والمصابين إلى 20.517 جريحا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، حدوث انهيار تام للقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بقطاع غزة ما يعني أن جميع المستشفيات لم تعد قادرة على تقديم أي من الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، وأن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، وأن 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة مع رصد إصابات بالجدري والجرب والإسهال، نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وكالة «أونروا»، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود، وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير.