يورجن كلوب يصدم محمد صلاح بشأن رقمه القياسي الجديد مع ليفربول

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صدمة لمحمد صلاح، لاعب الفريق، بشأن تحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف بالدوري الإنجليزي، بعد مساهمته في فوز فريقه أمس على تولوز بنتيجة 5-1 في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال «كلوب» خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة، الخاص بمواجهة نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل: «لم أكن أعلم بالرقم القياسي لمحمد صلاح، ولربما حطم أرقاما قياسية أخرى، ربما أبعدته عن فرصة تحطيم رقم، ولكن ذلك لم يكن متعمدًا».

مدرب ليفربول: صلاح لاعب جيد ونقدره

وأكد المدرب الألماني: «محمد صلاح لاعب جيد ونقدره، والجميع سيقدره بصورة أكبر بعد مسيرته، حينها سيقولون شاهدنا شيئا خاصا للغاية، أنا سعيد من أجله، هو يتطور مع الدور الذي يلعبه معنا وفي كرة القدم بشكل عام، ويحافظ على وجوده في أعلى مستوى، من الجيد أن يستمتع بذلك، سجل هدفا رائعا».

وتابع كلوب: «بعيدًا عن الملعب هناك رجل ناضج، لكنه لا يزال صغيرًا كلاعب، إذا فحصناه سنجد أن عمره ربما 19 أو 20 عامًا، كونه يحافظ على نفسه في شكل جيد دائمًا، هو يستمتع مع المجموعة وهذا أمر واضح، عندما تشاهده على مقاعد البدلاء تجد أنه يريد المشاركة دائمًا، لكنه يستمتع بمشاهدة زملائه أيضًا ومن ثم يشارك ويسجل».

كلوب: صلاح يعرف كيف يتفاعل الخصم معه

وشدد مدرب ليفربول، على أن «صلاح يعرف كيف يتفاعل الخصم معه، وحتى عندما لا يسجل، يبقى مصدر تهديد وهذا أمر مهم، مباراة إيفرتون ستبقى في التاريح باعتبارها المباراة الأفضل له، فقد سجل هدفين رائعين، وفي مباريات أخرى يلعب بصورة أفضل ولا يسجل، لكنه يشكل تهديدا دائما».

محمد صلاح يتخطى رقم «هنري»

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بعد مشاركته مع فريقه أمام تولوز الفرنسي، وتسجيله الهدف الخامس؛ إذ وصل إلى 43 هدفًا، ليكون أكثر لاعب سجل لنادي إنجليزي في كل البطولات الأوروبية، بعدما تخطى الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم الفرنسي تيري هنري، مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق، الذي سجل 42 هدفًا في مسيرته.