لبلبة تعلق على تصريحاتها بشأن محمد صلاح: أكن له احتراما

خرجت الفنانة لبلبة عن صمتها، وعلّقت على ظهورها خلال الفيديو الأخير لها، وهي تقسم بأنها لا تعرف من هو محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

لبلبة تعلّق على حديثها عن محمد صلاح

وأكدت لبلبة، في بيان، أنها لم تقصد جهلها بمحمد صلاح إطلاقاً، ولكنها لم تعرف المشكلة الخاصة به، وأن جزءً من الحوار تم تزييفه في المونتاج الخاص بالفيديو، قائلة «في الحقيقة الأمر أحزنني بشدة».

وأشارت لبلبة إلى أنها تكن كل الاحترام والتقدير لـ«صلاح»، واصفة إياه بأنه «فخر العالم وليس العرب فقط».

مشاركة لبلبة في وقفة بنقابة المهن التمثيلية

وشاركت الفنانة لبلبة في الوقفة التضامنية بنقابة المهن التمثيلية، وعبرت عن استيائها الشديد لما يتعرض له أهالي غزة، خاصة الأطفال منهم.

وأوضحت لبلبة لـ«الوطن» أنها تشكر نقابة المهن التمثيلية، لتنظيم الوقفة، وأنها تدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلة والدموع تملأ عينيها: «الصور وجعت قلبي».