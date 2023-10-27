الهلال الأحمر المصري يعلن إدخال الدفعة السادسة من المساعدات إلى غزة

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تسليم نظيرتها الهلال الأحمر الفلسطيني، الدفعة السادسة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، من خلال معبر رفح البري.

تحضير المساعدات بشكل دائم

وقال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية من خلال المتطوعين بها، تعمل على تجهيز المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة طوال اليوم، مشيرا إلى أن مكونات المساعدات التي يتم إدخالها تكون بناء على طلبات الهلال الأحمر الفلسطيني.

مكونات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري لـ«الوطن»، أن المساعدات التي يتم إرسالها لأهل قطاع غزة، مكونة من:

1- كحوليات طبية.

2- أدوية مسكنات.

3- شاش.

4- قطن طبي.

5- تونة.

6- أرز.

7- مكرونة.

8- زيت.

9- سكر.

10- شاي.

11- صلصة.

وأكد «الناظر»، أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لأهالي قطاع غزة بفلسطين، منوها أن هذه المساعدات تحدد من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.