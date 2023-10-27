رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»: مصر بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة فلسطين

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف، لا تتدخر جهدا لأجل مساندة الأشقاء في فلسطين، وأن الاستمرار في دخول دفعات متتالية من المساعدات إلى قطاع غزة يؤكد قدرة مصر في فرض رغباتها.

خلق رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية

لفت «عبد النعيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت خلال الفترة الأخيرة من خلق رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية، وعملت جاهدة على نقل صورة حقيقية عن الواقع المأسوي الذي يعاني منه قطاع غزة إثر العدوان الاسرائيلي.

جهود دبلوماسية لمساندة أهل غزة

وأضاف رئيس المتحدة لحقوق الإنسان: «مصر بذلت جهودًا دبلوماسية كبيرة من أجل مساندة ونصرة القضية الفلسطينية، واستخدمت جميع الوسائل من أجل نقل حقيقة ما يحصل داخل القطاع»، موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية، حريصة على أن تجلب السلام للمنطقة، وتبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق ذلك.