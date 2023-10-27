رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»: مصر بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة فلسطين

كتب:

حبيبة فرج
05:03 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
محمد عبد النعيم

محمد عبد النعيم

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف، لا تتدخر جهدا لأجل مساندة الأشقاء في فلسطين، وأن الاستمرار في دخول دفعات متتالية من المساعدات إلى قطاع غزة يؤكد قدرة مصر في فرض رغباتها.

خلق رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية

لفت «عبد النعيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت خلال الفترة الأخيرة من خلق رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية، وعملت جاهدة على نقل صورة حقيقية عن الواقع المأسوي الذي يعاني منه قطاع غزة إثر العدوان الاسرائيلي.

جهود دبلوماسية لمساندة أهل غزة 

وأضاف رئيس المتحدة لحقوق الإنسان: «مصر بذلت جهودًا دبلوماسية كبيرة من أجل مساندة ونصرة القضية الفلسطينية، واستخدمت جميع الوسائل من أجل نقل حقيقة ما يحصل داخل القطاع»، موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية، حريصة على أن تجلب السلام للمنطقة، وتبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق ذلك.

اقرأ المزيد:

أحمد الخطيب: المفاوض المصري محترف وحقق نجاحات كبيرة في القضية الفلسطينية

عميد «علوم سياسية» السويس: أنظار العالم تتجه إلى دور مصر في القضية الفلسطينية

«الجيل»: موقف الرئيس السيسي أجبر المجتمع الدولي على تغيير رأيه تجاه القضية الفلسطينية

أحمد فايق: الطفل يوسف أبوموسى أيقونة القضية الفلسطينية من أصول مصرية
بقلم حبيبة فرج