محمود مسلم: الأوضاع في غزة وصلت الآن لنقطة حذرت منها مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الأوضاع في غزة وصلت لمرحلة كانت مصر حذرت منها وكل الأصوات الحكيمة على مدار الأيام الماضية، وللأسف من الواضح أن الاجتياح البري من شمال شرق غزة بدأ، والتواصل والإنترنت في غزة انقطعا، وهناك دعوات في غزة والضفة والقدس على خروج المواطنين جميعهم في الشوارع.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه نقطة صعبة وهي حرب بالمعنى المعروف وغير المعروف وبالمعنى القيمي وغير القيمي، في ظل خذلان وصمت دوليين على هذا الأمر، في الوقت الذي دعت فيه مصر لإقرار هدنة أو تهدئة وإسرائيل بدأت بقصف عنيف على مناطق مختلفة في شمال شرق غزة.

وأكد أن هذه الحرب مختلفة، فوفقا للحسابات هناك 5 حروب وقعت منذ 2008 حتى قبل 2023، بلغ عدد الشهداء في القصف الحالي ضعف شهداء الخمس حروب مجتمعة، وبالتالي هذه الحرب مختلفة تماما.