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القنوات الفضائية تستخدم الأقمار الصناعية بعد قطع الإنترنت عن قطاع غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:38 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت شركات الاتصالات الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في قطاع غزة بعد القصف العنيف الأخير على قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، بينما اضطر عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

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بقلم محمد عبدالعزيز