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محمود مسلم: إسرائيل أصبحت لا تهتم بأمر المحتجزين.. والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم

كتب:

محمد عزالدين
06:50 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي محمود مسلم

الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل لم يعد يفرق معها أمر المحتجزين في غزة، وتعمل عبر «نتنياهو» وقوات جيشه على قتل الأبرياء في غزة وشن حرب حذرت منها مصر والأصوات العاقلة في المنطقة.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يعتقد أن الفلسطينيين سيتركون أرضهم بدليل أن الدعوات حتى الآن للنزول للشوارع، والفلسطينيون متمسكون بأرضهم إلى أبعد مدى.

وأوضح أن إسرائيل تعتقد أنها باستطاعتها تنفيذ فكرة التهجير أو النزوح على أرض الوقع لكنها لم تدرك حتى الآن نفسية الشعب الفلسطيني الذي تمسك بأرضه على مدار عقود رغم سوء الأحوال وما تعرض له من أزمات، إلا أنه متمسك بأرضه.

ولفت إلى أن فكرة إسرائيل بفرض واقع جغرافي أو تاريخي أو سياسي جديد غير مطروحة، والشعب الفلسطيني يرفضها، بدليل أنه خلال هذه الحرب والأيام الماضية ورغم دعوات إسرائيل بإخلاء شمال غزة لم يستجب الكثيرون لهذه الدعوات.

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