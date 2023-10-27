«بلدنا أمانة في إيدينا» ندوة بحي العامرية في الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يمارس دوره المجتمعي بعقد ندوات التوعية للمواطنين والطلبة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، فقد جرى تنظيم ندوة بعنوان «بلدنا أمانة في إيدينا»، وتم توجيه الدعوة إلى طلبة المدارس والمعلمين ولاقت الدعوة استجابة من الجميع وكان عدد الحضور جيد رغم إجازة المدارس اليوم.

نشر صحيح الدين

وأوضح رئيس حي العامرية أول إن الحي يشارك مجتمعيا في رفع وعى الشباب، وخاصة في الجانب الديني لتنوير عقول الشباب والمجتمع بصحيح الفكر الإسلامي الوسطى لمحاربة الأفكار المتطرفة بأسلوب علمي وتعريف المواطنين أهمية حب الوطن والانتماء إليه، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم الوطن، ونشر الفكر المتطرف ولن يحدث هذا إلا بنشر التوعية بصحيح الدين والفكر الوسطى الذى يتبعه الأزهر الشريف.