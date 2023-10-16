نجاح زراعة السمسم أسفل القطن في أراضي العامرية بالإسكندرية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تطبيق برنامج التكثيف المحصولي، عن طريق زراعة محصولين في نفس التوقيت وعلى نفس وحدة المساحة، لزيادة الدخل دون الإضرار بالمحصول الأساسي.

جني القطن بالحقل المكثف

وأشار «الششتاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مديرية الزراعة نفذت يوما لجني حقل القطن ضمن برنامج التكثيف المحصولي، من خلال تحميل السمسم على القطن في حوض الجريسات، وجمعية رحيم بزمام إدارة العامرية، وذلك بحضور الدكتور أنور عوض الملاح، الباحث بمعهد بحوث التكثيف الزراعى بمحطة بحوث النوبارية، والمهندس أيمن فتحي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية.

وأوضح، أن التكثيف الزراعي يعني زراعة محصولين مختلفين في نفس الوقت على نفس المساحة الزراعية، لتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض وللتوسع الرأسي في مجال الزراعة، وعلى سبيل المثال زراعة السمسم أسفل القطن.

تعظيم الاستفادة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن المديرية من خلال الحقول التجريبية تقوم بإرشاد المزارعين للطرق الأمثل للزارعة، لتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض المنزرعة، لأن زراعة محصولين في مساحة واحدة تعطى إنتاجا مضاعفا وزيادة في أرباح المزارعين، مما يرفع مستوى معيشتهم.