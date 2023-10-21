إزالة فورية لأعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول بالإسكندرية 

تشن أحياء الإسكندرية الحملات المستمرة بشكل يومي ومنتظم بجميع المناطق على مستوى الإسكندرية؛ لرصد أي أعمال شروع في بناء من خلال تشوينات البناء أو وجود شدات خشبية فيتم التعامل الفوري مع تلك المخالفات بإيقاف الأعمال وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ومصادرة مواد ومعدات وأدوات البناء.

إزالة محل في المهد

ويقول السيد موسي رئيس حي العامرية أول، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شن الحي حملة تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن محل في المهد خلف سوق البردويل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

المخالف هو الخاسر الأوحد

وأوضح «موسى» إن الحملات يومية ومستمرة ولن تتوقف ولا توجد لدينا أيام إجازة حتى يستطيع المخالف من الاستفادة بعامل الوقت، ولا تهاون مع أي مخالفة ونصل لكل مناطق الحي، حتى مترامية الأطراف وننصحهم بالتوقف عن المخالفات لأن المخالفين هم الخاسر الأوحد وعليهم إتباع الطرق القانونية والحضور إلى ديوان عام الحي أو المركز النموذجي للحصول على الترخيص اللازم.