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فلسطينية شهدت نكبة 1948: ما يحدث الآن أسوأ بكثير.. لم أتناول طعاما منذ 10 أيام

كتب:

أحمد حامد دياب
07:10 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
العجوز الفلسطينية سعاد العلم

العجوز الفلسطينية سعاد العلم

نكبة 2023 أسوأ من نكبة 1948.. هكذا عبرت العجوز الفلسطينية، سعاد العلم، التي شهدت النكبة الأولى، وكانت واحدة من حوالي 10 آلاف فلسطيني أجبروا على الفرار من قرية المجدل الفلسطينية عام 1948.

أرى الموت كل يوم 20 مرة في السماء وفي الأرض

حكاية سعاد العلم، نقلتها «سكاي نيوز» عن «CNN» حيث تعيش المرأة الفلسطينية النكبة من جديد، وعبرت عن مأساتها قائلة «أرى الموت كل يوم 20 مرة في السماء وفي الأرض، وحتى قوة كل انفجار تؤثر علينا نفسيا، يبدو الأمر وكأنه فوق رؤوسنا».

تركت منزلي وسط قصف مكثف منذ أكثر من 10 أيام

تعيش العجوز التسعينية حاليًا في خيمة للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة وتقول بأسى «لقد عشت نكبة عام 1948 والآن أعيش نكبة عام 2023»، معتبرة أن النكبة الأخيرة أسوأ بكثير «في 2023 تركت منزلي وسط قصف مكثف منذ أكثر من 10 أيام، لم أتناول وجبة واحدة ولم أستحم منذ ذلك الحين، ولم أتمكن من الحصول على أدويتي» كونها مريضة بالسكري وتحتاج لعلاج باستمرار.

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