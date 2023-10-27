الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 7415 شهيدا، والمصابين إلى 20.517 جريحا.

ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في غزة والضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، تقرير الوزارة اليومي، مشيرة إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 7305 والجرحى إلى 18567، بينما وصل الشهداء في الضفة إلى 110، والجرحى إلى 1950.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

الانهيار التام للقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، الانهيار التام للقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بقطاع غزة ما يعني أن جميع المستشفيات لم تعد قادرة على تقديم أي من الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

ورصدت وزارة الصحة، إصابات بالجدري والجرب والإسهال، نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.