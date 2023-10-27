طرح لحوم بأسعار مخفضة في الإسكندرية.. الكيلو بــ220 جنيها

كشفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، عن توفير لحوم بأسعار مخفضة إذ يصل سعر الكيلو إلى 220 جنيها في منفذ مبادرة محافظة الإسكندرية، ضد الغلاء بشارع القفال بنطاق الحي.

متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية غرب الإسكندرية

وأضافت سحر شعبان في تصريحات صحفية، على هامش تفقدها متابعة مدى الالتزام بمبادرة خفض الأسعار، أنه يجرى متابعة المنافذ بصفة دورية للتأكد على بيع المنتجات بأسعار مخفضة.

تشديد على الإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات

وأوضحت أنها قامت بمتابعة الالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية بمنافذ البيع بنطاق الحي.

وأشارت إلى أنها شددت على الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار لتحقيق أهداف المبادرة التي توفر السلع بتخفيض من 15 إلى 30% في منافذ عدة بالإسكندرية.